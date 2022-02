Il derby è granata: Castellazzi re di Cassano d'Adda

Non poteva sognare ritorno in campo più bello lo Sporting Valentino Mazzola, che al primo match del 2022 ospita il Pierino Ghezzi per il derby di Cassano d'Adda. Il match, tra i più sentiti della stagione, lo vincono i padroni di casa grazie alla doppietta Riccardo Castellazzi, che con i suoi gol conquista e regala i tre punti alla compagine del tecnico Salvatore "Totò" Di Meo.

Preoccupazione. Il match era iniziato con un pizzico di apprensione, perché il portiere del Pierino Ghezzi di Simon Ornaghi, Nicholas Valentini, ha accusato un malore nel pre-partita, all'interno degli spogliatoi. Il ragazzo è stato subito soccorso dallo staff gialloblù, portandolo in infermeria assieme al tecnico dei locali Di Meo. Fortunatamente l'allarme è rientrato e il ragazzo si è ripreso dopo circa 15 minuti, riuscendo così a rassicurare tutti quelli in apprensione al centro sportivo.

Granata in avanti. Per quanto riguarda il campo, il derby è estremamente combattuto sin dai primi istanti: entrambe le squadre vogliono la vittoria e giocano con un livello di concentrazione altissimo, perché si lanciano totalmente all'attacco ma al tempo stesso sono molto solide in difesa, coprendo benissimo gli spazi e con i difensori pronti nel ruggire quando si affacciano i terminali offensivi avversari. A passare in vantaggio sono i padroni di casa, con Riccardo Castellazzi che alla mezz'ora del primo tempo riesce a depositare il pallone in rete dopo una bellissima triangolazione tra il marcatore e Dennis Bassi: Castellazzi da posizione leggermente defilata batte a rete e fa gol. Le squadre continuano a sfidarsi a colpi di ribaltamenti di fronte, come ogni derby che si rispetti, ma non arrivano altri gol e all'intervallo si va sull'1-0.

Giochi aperti. Nella ripresa il copione è sempre lo stesso: lo Sporting Valentino Mazzola cerca il raddoppio mentre il Pierino Ghezzi vuole il gol del pareggio. Tra ribaltoni e scontri a centrocampo - in una partita comunque corretta e pulita - ritrovano la via della rete i padroni di casa, sempre con Riccardo Castellazzi che raccoglie un filtrante di Muslei, scambia nuovamente con Bassi e con un tiro-cross fa 2-0. Si è al quarto d'ora della ripresa e il derby sembra essere in cassaforte, ma ha qualcosa da ridire Lorenzo Lecchi al 30' che, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, stoppa un pallone a mezz'aria e spara il pallone in porta. A dieci minuti dalla fine, dunque, si riaprono tutti i giochi. Negli ultimi minuti le squadre sprintano per il rush finale, ma a fine partita il risultato dice 2-1: lo Sporting Valentino Mazzola apre il suo 2022 con una vittoria nel derby e ricomincia il campionato nel migliore dei modi.