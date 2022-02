Ruffini diga insormontabile, Formoso spinta in attacco e certezza in difesa: le pagelle di Pozzuolo-Cernusco

Finisce in pareggio il big match tra Pozzuolo e FC Cernusco: le due squadre segnano un gol per tempo e si dividono la posta in palio. Sala prova a lasciare più di un segno, ma è costretto ad arrendersi ad un Castellini in stato di grazia. Da sottolineare anche la prova di estrema lucidità di Ruffini da un lato e Formoso dall'altro. Meroni riequlibratore e molto di più. Andrea Sala, attaccante del Pozzuolo che ha aperto le marcature CLICCA QUI PER LA CRONACA DEL MATCH POZZUOLO Romero Segarra 6.5 Impegnato tanto quanto basta per tutta la gara. Non sfigura e...

