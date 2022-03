Vibe Ronchese spettacolare: Brambilla show

Al triplice fischio dell'arbitro è la Vibe Ronchese ad esultare per la vittoria schiacciante - nel risultato - maturata contro la Juvenilia: fanno tutto gli ospiti, che aprono e chiudono le marcature e, cosa non meno importante, mantengono la porta inviolata. Partita di sofferenza, invece, per la squadra monzese, anche se i ragazzi in campo non hanno smesso un attimo di crederci e di provare perlomeno ad accorciare le distanze. In area di rigore, però, la Juvenilia si è dovuta arrendere a Milani, che ha disputato oggi una grandissima partita. Nella ripresa, poi, è arrivata la doppietta di Brambilla a...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con