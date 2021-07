Lascaris, il Ds Cristian Balice presenta altri quattro assi 2006 dal Pozzomaina

Il Lascaris Under 16 è una corazzata, il Ds bianconero Cristian Balice in questa sessione di mercato ha rinforzato ulteriormente e messo a disposizione del nuovo tecnico Massimo Ricardo un organico da paura. Proprio nelle ultime ore sono arrivate le firme di altri quattro giocatori, tutti dal Pozzomaina e che hanno nel proprio curriculum la militanza nelle professioniste, Toro e Juve.

Nicolas Naso, centrocampista scuola Juve; Filippo Pozzobon, esterno basso ex Toro; Vincenzo De Luca, esterno alto, ha giocato al Toro, ma è cresciuto nella cantera del Lascaris, quindi per lui si tratta di un ritorno in via Claviere; Tommaso Bernardinis, punta centrale, altro giocatore cresciuto nella Juventus

Con questi 4 colpi la rosa di Massimo Ricardo è ancora più completa e competitiva in tutti i ruoli, tanto che due giocatori del 2006 andranno a rinforzare in pianta stabile il gruppo Under 17 allenato proprio da Cristian Balice: l'attaccante Dylan Obase e il terzino destro Christian Adamo, che ha già disputato il torneo All Stars da titolare con i 2005.