Fair Play Cup: i Tre Moschettieri ex Pozzomaina ribaltano il Pinerolo, buona la prima per le Foxes di Malagrinò

Buona la prima per il Volpiano 2.0 di Alessandro Malagrinò che passa in svantaggio dopo nemmeno un giro di lancette, ma ribalta la situazione grazie ai tre acquisti provenienti dal Pozzomaina: Odello, Burruano e Lista. Soddisfatto a metà il tecnico del Pinerolo Gianfilippo La Spina, che sorride per il primo tempo dei suoi ragazzi (subito in gol con Pussetto), ma chiede qualcosa in più ai subentrati della ripresa, troppo in balìa del gioco delle Foxes. Avvio indiavolato del Pinerolo: i biancoblù pressano in maniera asfissiante i portatori di palla del Volpiano costringendoli all'errore che porta al vantaggio immediato dopo nemmeno...

