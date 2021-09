ZTE Cup, Under 16: sogni di gloria per Monza e Genoa, l'Ausonia e l'Alcione avranno una seconda chance mentre Como e Spal terze con rammarico

Giunta a termine anche la full immersion di sabato, è tempo di bilanci per il ramo della ZTE Cup dedicato all'Under 16. Monza e Genoa: ecco le regine venute fuori dalla fase a gironi, le quali affronteranno rispettivamente Osijek e Legia Varsavia per accedere alla finalissima. Una giornata quasi perfetta per il Monza, nonostante il ko maturato nell'ultima sfida contro il Como, risultato comunque ininfluente per la classifica dei biancorossi. Fa invece en-plein il Genoa, che si riscatta con forza dopo il mezzo passo falso della giornata di ieri contro l'Ausonia. Ad attendere il Grifone in semifinale ci saranno i polacchi del Legia Varsavia, quest'ultimi vittoriosi nella gara decisiva contro l'Alcione. Passando dalla lotta per accedere alla finale terzo/quarto posto, ci sarà spazio per tutte le altre formazioni. Iniziando dalle dilettanti, sia l'Alcione che l'Ausonia - nonostante l'ultimo posto in classifica - potranno provare a riscattarsi: gli orange se la vedranno contro la Spal, mentre i neroverdi affronteranno il Como. Giornata agrodolce per le due ultime "pro" citate: se il Como ha pagato a caro prezzo il pareggio contro l'Alcione, la Spal si è dovuta arrendere al Genoa nell'ultima gara della giornata. Appuntamento ora a domattina, con le sfide che decreteranno le partecipanti alle quattro finali, le quali avranno luogo al Kennedy nel pomeriggio.

UNDER 16 • GIRONE ARANCIO

ALCIONE-COMO 0-0

MONZA-LEGIA VARSAVIA 2-0

ALCIONE-LEGIA VARSAVIA 1-2

MONZA-COMO 0-1

CLASSIFICA: Monza 6, Legia Varsavia 6, Como 4, Alcione 1.

UNDER 16 • GIRONE BLU

AUSONIA-SPAL 0-4

GENOA-OSIJEK 4-0

AUSONIA-OSIJEK 0-4

GENOA-SPAL 2-1

CLASSIFICA: Genoa 7, Osijek 6, Spal 3, Ausonia 0.

ABBINAMENTI SEMIFINALI

COMO-AUSONIA 3ª contro 4ª, valevole per la finale terzo/quarto posto.

ALCIONE-SPAL: 4ª contro 3ª, valevole per la finale terzo/quarto posto.

LEGIA VARSAVIA-GENOA: 2ª contro 1ª, valevole per la finalissima.

MONZA-OSIJEK: 1ª contro 2ª, valevole per la finalissima.