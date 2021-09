SuperOscar, Alpignano e Lascaris di misura, tris per Venaria e Mirafiori, Chisola avanti con Pepe e Achino

Si conclude anche la terza ed ultima giornata dei gironi del SuperOscar, che emette i verdetti mancanti e completa gli abbinamenti dei quarti di finale; ecco come è andata.

Girone A. All'Alpignano basta il rigore trasformato dal centrale difensivo Giacomo Solavagione per avere la meglio sulla Pro Eureka; i ragazzi di Alessandro Campasso passano da primi nel girone e troveranno il Volpiano ai quarti, mentre per i blucerchiati di Gabriele Davin c'è la sfida con il Chieri. Nell'altra partita il Venaria cala il tris ai danni del Bacigalupo: a segno Coda (doppietta) e Carretta.

Girone B. Il Lascaris batte un ottimo Lucento grazie alla rete del tuttofare Robert Kingidila. Sfortunati i rossoblù di Alberto Piazza, che prendono anche la traversa con Buda e vanno vicini al pareggio nel finale con la punizione di Qanaj. Tris del Mirafiori sul Gassino: per i ragazzi di Vandoni segnano Contini, Pastiu e capitan Villano.

Girone C. Primo posto nel girone per il Chisola, che batte la Cbs di Matteo Negro grazie alla magia di Alfredo "Pepito" Pepe (destro a giro sotto la traversa) e al sigillo del subentrato Achino. Il Vanchiglia si aggiudica il secondo posto in virtù del pareggio in extremis con il Bsr Grugliasco: al vantaggio dei biancorossi firmato da Ginosa risponde Incarbone.

Girone D. Spettacolare pareggio tra Borgaro e Chieri: per i ragazzi di Mario Gentile vanno a segno Negro e Ferrante, mentre il solito Manfredi timbra due volte il cartellino per i collinari di Piero Ciletta, che ai quarti trovano la Pro Eureka. Il Pozzomaina esce a testa alta dal torneo: la squadra di Andrea Mirasola passa in vantaggio contro il Volpiano grazie a Nirta, ma le Foxes di Alessandro Malagrinò ribaltano tutto con Lucca e Vargas e si preparano ai quarti dove sfideranno l'Alpignano.

I QUARTI DI FINALE - domenica 12/09

Ore 17:00: Alpignano-Volpiano (Gara L)

Ore 18:00: Chisola-Mirafiori (Gara M)

Ore 19:00: Chieri-Pro Eureka (Gara N)

Ore 20:00: Lascaris-Vanchiglia (Gara O)

LE SEMIFINALI - martedì 14/09

Ore 19:00: Vincente L - Vincente M

Ore 20:00: Vincente N - Vincente O