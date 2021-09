Alcione-Lecco: gli orange soffrono in avvio ma vengono fuori col talento di Diaferio, Bianchi e Laurora, blucelesti salvati da Endrizzi e Oliva

Alcione, con il trio Diaferio-Bianchi-Laurora puoi diventare grande. Lecco, con le parate di Endrizzi, la leadership di Gini e il talento di Trevisan puoi puntare in alto. Queste le certezze che ci ha regalato la sfida tra gli orange e i blucelesti, finita con un pareggio (0-0) al termine di ottanta minuti durante i quali abbiamo assistito a due partite ben differenti. La prima è andata in scena nel primo tempo, durante il quale la squadra di Bianchessi ha messo in campo il cosiddetto "calcio totale": fraseggi corti, continue sovrapposizioni, scambi veloci e zero punti di riferimento. Il parziale non ha...

