Villa-Segrate: la doppietta dalla panchina di Marzo regala il successo ai bianconeri contro i gialloblù di uno straripante Muzio

Nell'antipasto di uno degli scontri del girone E, Villa e Segrate hanno dato vita ad un grande spettacolo. A spuntarla, al triplice fischio, sono i ragazzi di Bosco per 4-2. L'uomo copertina è senza dubbio Marzo, entrato in campo nella ripresa e autore della doppietta decisiva. Prestazione sontuosa anche per il centravanti titolare, Orsenigo, che ha messo lo zampino in tre delle quattro reti dei suoi. Per i gialloblù, sugli scudi Muzio e Lazzeretti: per entrambi, un gol e un assist. Al netto del risultato, un test che può soddisfare entrambi i tecnici: malgrado manchi ancora la condizione fisica migliore,...

