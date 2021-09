Alpignano-Chisola: la zampata di capitan Guzman vale il big match

La rabbia dopo la battaglia finale di SuperOscar persa ai rigori contro il Lascaris si trasforma in orgoglio. L'Alpignano replica la semifinale del torneo torinese nel big match di esordio in campionato battendo 1-0 il Chisola. Una finale anticipata risolta da capitan Guzman. Cinismo e solidità per i Biancazzurri. Prava decisamente di grande carattere per i padroni di casa allenati dal tecnico Alessandro Bruno Campasso, bravi a sfruttare al meglio una delle poche occasioni create e difendere con disciplina contro una squadra dall'alto valore tecnico come il Chisola. I padroni di casa riescono dunque a scrollarsi di dosso la recente sconfitta...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con