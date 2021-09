Ivrea Banchette-Crescentinese: Ghigliotti bum-bum, trionfo granata

Se nessuno dei due parte col freno a mano, alla fine, però, ad esultare è la Crescentinese con un netto 0-3. A dir la verità il risultato è poco generoso per i ragazzi dell'allenatore Cadoni, i quali hanno sprecato una valanga di nitide occasioni davanti al portiere dell'Ivrea Banchette, di gran lunga il migliore dei suoi. Dopo questa prima uscita si evince che la formazione di casa è leggermente in ritardo sotto l'aspetto fisico e tecnico per questo girone di ferro dei Regionali. Discorso opposto, invece, per i vercellesi che escono dal campo galvanizzati e pronti per il prossimo impegno. ...

