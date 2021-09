Crescentinese-Arona: Perotti-Aissous per una vittoria grintosa alla massima potenza

Vittoria di grande sofferenza per la Crescentinese, che scatta nel primo tempo per poi resistere al ritorno dell'Arona. Molto brava la squadra di Stefano Cadoni, abile a sfruttare due indecisioni del portiere titolare avversario. Per il resto fa molta l’imprecisione degli ospiti, particolarmente nella ripresa. Fanicchia è stato letteralmente graziato nel finale, quando il tap-in del 2-2 era praticamente cosa fatta. Sono 3 ottimi punti per i granata, che muovono la classifica ed anche il morale. Di contro, non va proprio bene il sabato dell'Arona. Corradino ha sì segnato il 2-1, ma ha anche sbagliato molto. In particolare è stato...

