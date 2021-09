G.Centallo - Albese Calcio: padroni di casa a valanga con un netto 6-0. Le doppiette di Boniello e Bergia, insieme alle reti di Pellegrino e Beshku, stendono l'Albese

Dopo il largo successo ottenuto nella prima giornata, il Centallo mette in scena un'altra goleada contro un' Albese in emergenza e troppo poco pericolosa per i rossi guidati da Isoardi. La partita si sblocca intorno al quarto d'ora grazie a una conclusione rasoterra del protagonista di giornata, Paride Boniello. Gli ospiti non riescono a reagire e subiscono la seconda rete intorno alla mezz'ora del primo tempo. Nel secondo tempo non cambia l'inerzia dell'incontro anzi, la squadra di casa sembra non accontentarsi e si scatena nei primi quindici minuti della ripresa con tre gol che portano il risultato sul 5-0. Al...

