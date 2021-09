Ausonia-Rhodense: vittoria magistrale per i padroni di casa grazie alla grandiosa tripletta di Colombo e alle reti di De Crescenzo e Di Maio

Match ricco di gol quello di via Bonfadini tra Ausonia e Rhodense, terminato 5-1 per i padroni di casa. I ragazzi di De Benedetto hanno mostrato un ottimo giro palla, che ha scardinato le retrovie della formazione ospite e hanno trovato in Colombo il mattatore della gara, autore di una bellissima tripletta nel primo tempo. La Rhodense ha riaperto il match sul finale della prima frazione grazie al rigore realizzato da Mariani, valido per il temporaneo 2-1, ma è servito a ben poco dato che nei primi minuti della ripresa De Crescenzo e Di Maio hanno chiuso la partita sul...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con