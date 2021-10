Brianza Olginatese-Varedo: brilla il trio delle meraviglie Scaramellini-Battistessa-Simonetti, i padroni di casa ottengono i primi tre punti

Una vera pioggia di gol in quel di Olginate, dove i padroni di casa guidati da Daniele Cadelano hanno conquistato i tre punti nell'anticipo serale contro il Varedo nella sfida che apre la prima giornata del girone F di Under 16. I bianconeri vincono imponendosi per 8 reti a 0 contro un Varedo aggressivo che, soprattutto nella seconda frazione, ha pagato a caro prezzo il calo d'intensità. La vittoria porta ben cinque firme diverse, con Manzoni e i subentrati Scarmellini e Battistessa autori di tre doppiette, e con una rete a testa per Haida e Simonetti. Buona la prima. La formazione...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con