Casatese-Lombardia Uno: Raimondi e Summa trascinano i rossoneri alla vittoria. Ai biancorossi non basta una prova di carattere

La Lombardia Uno esordisce nel campionato regionale Under 16 vincendo 4-3 sul campo della Casatese. I rossoneri si aggiudicano i primi tre punti della stagione in una gara avvincente, ricca di gol, emozioni e ribaltamenti di risultato. La formazione allenata da Innamorato ottiene il successo giocando una prova solida e colpendo con le ripartenze fulminee dei propri giocatori, in particolare di Raimondi e Summa che fanno letteralmente impazzire la retroguardia biancorossa e si iscrivono al tabellino rispettivamente con una e due reti. Anche i lecchesi disputano nel complesso una buona partita, mostrando grande carattere nel saper ribaltare nel primo tempo...

