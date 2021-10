Settimo-Pro Eureka: arcobaleno di Canales da fuori, tris blucerchiato nel derby

Il cielo è blucerchiato sopra Settimo. La Pro Eureka di Gabriele Davin si aggiudica il derby nella tana dell violette di Giuseppe Squillace, che non riescono a replicare la bella prestazione della scorsa settimana contro il Lascaris (culminata con una sconfitta di misura) e cadono sotto i colpi di Zanzone, Canales e Tornello. Per la Pro si tratta della seconda vittoria consecutiva, una bella iniezione di fiducia in vista del difficilissimo impegno del prossimo turno contro i bianconeri di Massimo Ricardo. Il Settimo è invece atteso dalla complicata trasferta in Val D'Aosta dove sfiderà lo Charvensod e proverà a conquistare...

