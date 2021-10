Seguro-Viscontini: Giampietro e Marongiu fanno sognare Peri, i padroni di casa non riescono a recuperare nonostante i gol di Notareschi e Fiorini

Partita ricca di emozioni e colpi di scena quella vista fra Seguro e Viscontini, con gli ospiti che si sono imposti con un roboante 3-2 firmato da Marongiu (doppietta) e Giampietro. È invece costretto a leccarsi le ferite il Seguro, a cui non bastano i gol di Fiorini e Notareschi, entrambe note liete per i blues. Le due formazioni sono scese in campo con la voglia di vincere e tale filosofia di gioco l'hanno tenuta dal primo all'ultimo secondo, visto che fino all'ultimo secondo la partita è stata incerta. Pierangelo Peri, allenatore degli ospiti, può sorridere della prestazione dei suoi...

