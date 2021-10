Cedratese-Rhodense: Vecchioni apre e Monti chiude, Iotti si gode un poker da urlo ed una prestazione da grandissima squadra

Cedrata dolce, dolcissima per la Rhodense. Gli undici di Iotti si sono scolati in quattro sorsate una Cedratese davvero dissetante e rinfrescante, la quale non ha mai creato grattacapi nonostante i favori del terreno amico. Al triplice fischio sono Vecchione, Mariani, Torini e Monti a brindare con la bevanda giallastra, quattro drink analcolici grazie ai quali è stato imposto un pesantissimo 4-0 a domicilio alla formazione varesina. Gioco, possesso palla, aggressività: queste le caratteristiche dei ragazzi con la casacca arancionera che per l’occasione non hanno voluto diventare lo Spritz di nessuno. Per la Cedratese, dunque, aperitivo rimandato alla partita di...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con