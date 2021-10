Mirafiori-Pozzomaina: Villano a tutto campo, Santoro lancia il coro, trionfo gialloblù

Il diagonale di Santoro, la palla che dà un bacino al palo e poi si infila alle spalle di Valente: tutto in una frazione di secondo, poi esplode la festa del Mirafiori. In una partita equilibrata, dove le forze in campo si sono tutto sommato equivalse, sono i ragazzi di Fabrizio Vandoni ad avere la meglio sul Pozzomaina di Alessandro Marino. Reduci da una sconfitta fuori casa a Casale, i gialloblù entrano in campo un po' timidi e contratti, ma gli ospiti non riescono a far fruttare le occasioni che si presentano nei primi minuti di gioco anche e soprattutto...

