Crescentinese-Juve Domo: la decide Pizzi con il suo primo tiro in porta

Si decide immediatamente grazie alla rete dopo pochi secondi di Pizzi, l'equilibratissima sfida tra Crescentinese e Juve Domo, entrambe in arrivo da due sconfitte consecutive. I padroni di casa hanno subito ben cinque gol in trasferta contro il Baveno, mentre i domesi arrivano a questa lunga trasferta dopo aver perso in casa 3-1 contro l'Arona. Le compagini scendono in campo a specchio, schierandosi entrambe con il 4-3-3. Per i ragazzi di Cadoni il trio offensivo è composto da Aissous, Canuto e Lacava, mentre la truppa di Nino ha come terminali Borsella, Zani e Cara. Immediato vantaggio. Si dice che chi...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con