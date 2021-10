Cimiano-Enotria: due volte Lombardo poi Lupano e Tenca firmano i sigilli per l'incantevole 0-4 rossoblù

Finisce 0-4 il Derby tra Cimiano ed Enotria con gli ospiti che chiudono la gara già nei primi 45 minuti con la doppietta di Lombardo e le reti di Lupano su rigore e Tenca. I padroni di casa giocano un primo tempo completamente da dimenticare entrando, invece, molto più compatti nel secondo. L’Enotria gioca una partita perfetta non rischiando praticamente nulla nell’arco di tutti i 90 minuti, per i ragazzi di Catera una prestazione stupenda. Il Cimiano dovrà ripartire dal buon secondo tempo, per l’Enotria è tempo di festeggiare la vittoria del Derby per poi concentrarsi sulla prossima gara. Padronanza...

