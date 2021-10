Vis Nova-Lombardia Uno: Innamorato primo a punteggio pieno, Cara entra e la decide

Terza vittoria in tre partite per il Lombardia Uno di Innamorato che batte anche la Vis Nova 1-2, confermandosi prima candidata per la vittoria finale del campionato. Partita ricchissima di emozioni e decisa nel finale dal gol del subentrato Cara, che regala i tre punti alla squadra ospite con un gol da vero centrocampista di inserimento. Rimandata ancora una volta la prima vittoria in campionato per Sambruna, che sta forse faticando più del previsto a raccogliere punti. La sua squadra si comporta bene, gioca a calcio e pareggia il gol del momentaneo vantaggio di Bertoni con la rete di Morotti....

