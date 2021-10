Collegno Paradiso-Bsr Grugliasco: la fotogallery della partita

Il Collegno Paradiso ottiene la prima vittoria in rimonta contro un Bsr Grugliasco sprecone nel primo tempo. Di Ciccio e Di Santo ribaltano il gol di Cencig. Tutti i risultati, tutti i marcatori e i tabellini della categoria sulla nostra App, scaricala gratuitamente.... e registrati, ti servirà (insieme al giornale) per poter vedere le fotogallery che pubblicheremo in settimana! QUI L'ARTICOLO DELLA PARTITA...

