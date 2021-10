Vis Nova, esonerato Alessandro Sambruna: ore di attesa per la nuova guida tecnica dei 2006

Alessandro Sambruna non è più l'allenatore dell'Under 16 della Vis Nova. Fatali per il tecnico ex Pro Sesto due soli punti nelle prime tre uscite stagionali: il punto più basso è la sconfitta di domenica scorsa in casa contro il Lombardia Uno, arrivata dopo i due pareggi senza reti nel derby contro la Folgore Caratese all'esordio e contro il Varedo alla seconda giornata. Arriva dunque al capolinea la seconda avventura del tecnico tra le fila neroverdi, ritornato a Giussano nel 2020 dopo il primo addio nel 2018: nel mezzo una parentesi nell'Under 14 della Pro Sesto, terminata con una promozione ai Regionali sul velluto e quattro vittorie nelle uniche cinque giornate tra i grandi. Poi il ritorno in Largo Donatori del Sangue, dove prende sotto braccio i classe 2006 nell'estate del 2020. Nell'Under 15 Élite sono solamente tre le partite ufficiali giocate, poi l'estate successiva arriva la conferma per proseguire in Under 16 con il medesimo gruppo con il quale, tuttavia, la scintilla non si è mai veramente accesa. Da qui la decisione della società di sollevarlo anzitempo dall'incarico, con la volontà di riuscire a dare qualcosa di diversi al gruppo dei 2006.

Futuro. Ci sarà ora un weekend di stop per l'Under 16 neroverde, il cui turno di riposo coinciderà probabilmente con l'avvento della nuova guida tecnica. Per capire se Nigro e il suo staff punteranno su una soluzione interna o su un allenatore tutto nuovo bisognerà aspettare le prossime ore, durante le quali verrà sicuramente chiarito il futuro dei classe 2006 neroverdi. La data da fissare sul calendario è domenica 31 ottobre, quando nel giorno di Halloween i baby neroverdi scenderanno in campo a Giussano contro il Manara in una partita decisamente delicata per non perdere il treno playoff.