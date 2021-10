Chieri-Derthona: i collinari di Ciletta vanno dietro la loro Guida, leoni di Manfrin ingabbiati

Come Manfrin ha detto a fine partita: «Abbiamo tenuto testa ad una squadra forte». Nel calcio gli episodi fanno la differenza e ancora una volta questa sfida ce lo ha ricordato. Alla fine la spunta il Chieri di Ciletta, padrone del campo per quasi tutta la partita ma senza un'idea d'attacco precisa e continuativa. La sbloccano gli ospiti con Perez, di rapina, ma i collinari la raddrizzano a fine primo tempo con un rigore di Mastrototaro. Nella ripresa le cose si complicano ulteriormente per Ciletta e i suoi, che però grazie ad una gran giocata di Castagna e al fiuto...

