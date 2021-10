Chisola-Vanchiglia: Pepe dà il via allo show, Ruggero chiude per il pareggio

Pareggio spettacolare, pirotecnico, quello andato in scena al "Dino Marola" di Vinovo. I protagonisti? Il Chisola, padrone di casa, guidato da Andrea Gnan, e il Vanchiglia, di Antonio Cuccarese. Le due formazioni non sfruttano la possibilità, data dallo scontro diretto tra Nichelino Hesperia ed Alpignano, lasciando invariata la propria situazione di classifica. Nella prima frazione, sono i padroni di casa a partire meglio, mettendo sotto il Vanchiglia con un giro palla asfissiante. Al 4', i ragazzi di Gnan passano in vantaggio: bel passaggio di Stanislas La Monica, che pesca, libero, Alfredo Pepe che, freddo, supera Mattias Losanno. 1-0. Il Vanchiglia...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con