Lucento-Cbs: Andrea Trombini e Alessandro Almondo battono la squadra di Matteo Negro

Termina 2-1 la partita tra il Lucento di Alberto Piazza e la Cbs di Roberto Perra. Una gara combattuta che i padroni di casa hanno meritato di vincere, per le occasioni create e anche per la qualità di gioco che si è vista in campo. I ragazzi di Piazza dunque vincono questo match durissimo con i gol di Andrea Trombini e di Alessandro Almondo e salgono al terzo posto in classifica, superando proprio gli ospiti che scivolano in quinta posizione. Ci pensano Trombini e Almondo. Partono molto forte i padroni di casa che aggrediscono fin da subito gli avversari, recuperando...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con