Sparta Novara-Rg Ticino: De Vico superman, colpo di grazia Alizoti

L'Rg Ticino si mostra cinico e porta a casa un successo fondamentale sul campo dello Sparta Novara. La squadra di Rossi vince per 3 a 2 tirando soltanto quattro volte verso lo specchio opposto. I padroni di casa hanno bombardato De Vico dai primi minuti, che si mostra in assoluto il migliore in campo sventando davvero molte minacce e dove non ci arriva lui ci pensano i pali e la traversa. Nella prima frazione domina completamente l'undici di Stangalino, che si porta in vantaggio con Bertelegni, poi un regalo consente il pareggio ad Altomonte. Nella ripresa esce meglio la formazione...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con