Caselle-Spazio Talent Soccer: la decide il rigore di Nocilla

Il Caselle di Giovanni Lauritano interpreta la partita in modo astuto, impostandola sui numerosi rinvii del portiere Gabriele Chieco che con i lanci lunghi cerca di sfruttare la velocità del terzino Mattia Nocilla. Ed è proprio lui che non manca il rigore che porterà i rossoneri alla vittoria. Un match altalenante giocato in velocità con pochi passaggi e tante palle profonde dove entrambe le squadre hanno avuto momenti di poca lucidità e altri di ripresa. Lo Spazio Talent Soccer di Maurizio Tonus ha di fatto meno occasioni pericolose sotto la porta avversaria e pur cambiando modulo per essere più offensivo...

