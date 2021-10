Enotria-Ausonia: Ferrari e Lombardo riacciuffano per due volte la formazione di Di Benedetto.

Si sa, i big match sono le partite più attese, quelle che i tifosi aspettano per tutta la settimana e poi regalano spettacolo nel weekend. Enotria contro Ausonia faceva parte di questa speciale categoria di partite: le due capolista del girone E una di fronte all'altra, in quella che è una delle grandi classiche del calcio milanese. Alla fine di ottanta minuti ruvidi e combattuti è stato l'equilibrio a vincere: 2-2 il risultato finale che non ha scontentato nessuno, come testimonia l'applauso scrosciante delle tifoserie al triplice fischio. E pensare che la partita non era cominciata rispettando le aspettative del...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con