Nichelino Hesperia-Alpignano: l'arcobaleno di Esposito manda in orbita i biancazzurri

L'Alpignano torna da Nichelino con tre punti importantissimi e insperati, visto come si era messa la partita: in svantaggio e irriconoscibili nel primo tempo, i ragazzi di Alessandro Campasso si svegliano nella ripresa e rimontano grazie alle perle di Carnevale ed Esposito, che manda in estasi i tifosi ospiti a pochi istanti dal triplice fischio. Onore ad un Nichelino tenace e ben messo in campo, che aveva anche accarezzato l'impresa dopo il rigore trasformato da Cerbone: i biancorossi avrebbero sicuramente meritato almeno un punto. Turbo-Hesperia, buio Alpignano. Modulo speculare per le due squadre: Munno si affida alla cerniera difensiva composta da...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con