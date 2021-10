Vis Nova, ecco il dopo Sambruna: Angelo Mastropasqua è il nuovo allenatore dei classe 2006

Dopo appena due punti nelle prime tre giornate di campionato da parte di Sambruna e i suoi ragazzi il direttore sportivo del settore sgonistico Luigi Nigro ha deciso che era il momento di cambiare qualcosa, di voltare pagina e mettersi alle spalle quelle prestazioni deludenti; ha optato così per l'esonero dell'ormai ex tecnico per virare sul profilo di Angelo Mastropasqua. Tre stagioni allo Zivido in Under 17 e una da tecnico della prima squadra in Prima Categoria, una parentesi in Under 14 con il Club Milanese, ma anche delle importanti esperienze a Renate e Monza per arrivare da capitan De Rosa e compagni.

Uno dei principali problemi che si è presentato alla squadra nelle prime partite è puramente di carattere realizzativo, con appena un gol segnato in tre partite da Morotti; la difesa sembra essere ordinata con soli due gol incassati e giocatori molto solidi come Bernocchi, De Rosa e Veronelli, ma ora Crifo, Bosco e Lionetti sotto la nuova guida sono chiamati a sbloccarsi, perché il talento a questi ragazzi non manca: è arrivato il momento di fare punti.

Il prossimo impegno sarà domenica prossima in casa contro il Manara di Simone Rigamonti, in una sfida che ha già l'aria di essere decisiva. Manara che arriva da una sconfitta in rimonta contro la Brianza Olginatese e che non ha certo intenzione di fare sconti. Certamente è ancora presto per guardare la classifica in modo preoccupato, siamo solo all'inizio del campionato, ma adesso l'obiettivo deve essere ripartire, recuperare e fare più punti possibili.