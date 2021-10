Vis Nova, il neo tecnico dell'Under 16 Angelo Mastropasqua suona la carica e punta il Manara: obiettivo tre punti per rilanciarsi in classifica

Primi allenamenti, prima amichevole e primi rispolveri per una Vis Nova in formato Angelo Mastropasqua. Alessandro Sambruna è ormai il passato e ora si deve ripartire con le nuove gerarchie e i nuovi sistemi di gioco. Il nuovo tecnico dell'Under 16 sta conoscendo i ragazzi, inoltre sta prendendo confidenza con la squadra in modo rapido e il tutto sembra aver riportato un po' di entusiasmo all'interno dello spogliatoio, fattore particolarmente estraneo in queste ultime settimane.

A caldo. Domenica scorsa per la Vis Nova era turno di riposo in campionato, perciò il team di Mastropasqua ha giocato una partita amichevole contro il Palazzolo Under 17, pareggiando la gara 1-1. «Non abbiamo giocato per niente male, soprattutto nel primo tempo, comincio ad intravedere qualche concetto su cui stiamo lavorando», così il tecnico ha commentato soddisfatto la prestazione di suoi ragazzi. A detta di Mastropasqua il talento in questo gruppo non manca e ci sono diversi ragazzi che possono fare bene. «Ho trovato una società seria, con belle strutture, è un ambiente stimolante per me e per i ragazzi». C'è tanto sui cui lavorare, ma questi allenamenti a quanto pare stanno già dando i primi frutti e il gruppo si sta già preparando ad ospitare domenica il Manara di Simone Rigamonti, altra squadra che nelle ultime partite ha raccolto pochi punti e che ha fame di tornare a vincere. Un difetto che l'ex Club Milanese ha individuato in questo gruppo è la mancanza di un vero e proprio centravanti: «Siamo una squadra che fa un po' di fatica a fare gol, ci manca forse quel giocatore che si inventa la giocata e che tira fuori il gol dal cilindro quando serve». La difesa finora ha subito soltanto due gol, entrambi contro il Lombardia Uno, ma se non rischi non prendi gol, ma non lo fai neanche e su questo Mastropasqua vuole lavorare tanto.

Tattiche. «Domenica il nostro unico obiettivo deve essere approcciare bene la gara e cercare di fare noi la partita», questa la più grande preoccupazione del nuovo tecnico, che non ha intenzione sottovalutare alcun avversario. Mastropasqua guarda la sua squadra e vede un gruppo che può crescere e che può dare ancora tanto in questo campionato iniziato con il piede sbagliato. Da capire se si giocherà con una linea a tre dietro o a quattro, ma sono decisioni che si prenderanno al momento e che varieranno anche a seconda del tipo di partita.