Cheraschese - Bra: Del Santo decide il derby, bianconeri ancora a punteggio pieno

A Cherasco va in scena un derby di alta classifica dove regna l'equilibrio che viene però interrotto dalla rete di Del Santo. Il primo tempo regala poche emozioni da ambo le parti, fatta eccezione per alcune conclusioni da fuori area. Nella seconda frazione di gioco, la Cheraschese spinge sull'acceleratore e crea diverse insidie alla difesa avversaria, che non si scompone. Al 29' il numero 5 bianconero, Gioele Del Santo, è bravo a sfruttare un calcio d'angolo e a insaccare il pallone in rete: è il gol dell'1-0 che deciderà l'incontro. I padroni di casa restano a punteggio pieno dopo sette giornate,...

