Borgovercelli-Sparta Novara: Colombo significa festa, i novaresi regolano la pratica borghina nel primo tempo

A Borgo Vercelli va in scena lo Sparta show. Al termine di una partita lunga, ma tutt'altro che combattuta, la squadra di Stangalino trionfa in grande stile, rifilando sei gol a dei padroni di casa comunque combattivi fino all'ultimo, ma che pagano il malposizionamento in campo e una coppia d'attacco avversaria in stato di grazia. Sono infatti Colombo e Boffino che confezionano o rifiniscono i quattro gol con cui i novaresi chiudono il primo tempo, per poi dilagare nella ripresa con Bertelegni e Perri che chiudono la contesa. Per i borghini il gol della bandiera è di Tutino. Colombo è...

