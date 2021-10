Lascaris-Quincitava: basta la zuccata di Peinetti, bianconeri in testa con il Volpiano

Al Lascaris basta il preciso colpo di testa di Peinetti nel primo tempo per avere la meglio sul Quincitava. I padroni di casa di Massimo Ricardo creano tanto, soprattutto nella ripresa, ma non riescono a chiuderla un po' per poco cinismo, un po' per il buon lavoro della difesa giallonera guidata dallo stoico Moore; gli ospiti di Luca Contiero propongono un gioco interessante, non riuscendo però ad impensierire il portiere bianconero Allegretti. Il Lascaris resta quindi in testa a pari punti con il Volpiano, con cui nel prossimo turno giocherà il big-match al vertice; nella prossima giornata il Quincitava ospiterà...

