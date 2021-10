Masseroni-Sant'Angelo: Alagna trascina in attacco i milanesi alla vittoria, non bastano le grande prestazioni di Raimondi e di Locatelli

La Masseroni vince in casa 2-1 contro il Sant'Angelo in una partita combattuta e caratterizzata da ritmi alti, da ottime giocate individuali e da gol di pregevole fattura. Succede tutto nel primo tempo: la sblocca nei primi minuti Paolo Palomba su un carambolesco calcio di punizione, il pareggio arriva pochi minuti dopo con il numero dieci Marcello Raimondi, il quale pesca l'incrocio dei pali da fuori area, e allo scadere della prima frazione l'altro numero dieci Alfredo Alagna riporta i suoi in vantaggio con un tiro di sinistro da fuori area imprendibile per l'estremo difensore Pizzigoni. La squadra del tecnico...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con