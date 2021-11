Aldini-Casatese: Maffi e Barachetti danno spettacolo ma non basta a nessuno, è pareggio tra polemiche e tensione

Pareggio show quello tra Aldini e Casatese, terminata 3-3 all'ultimo secondo. Primo tempo divertente ed aperto, ricco di occasioni e gol da entrambe le parti. La gara è piacevole ed entrambe le formazioni si sforzano di giocare a calcio, proprio per questo fioccano errori da entrambe le parti, nello specifico entrambe le difese hanno concesso molto come si può immaginare dal punteggio finale. Dopo una prima frazione tranquilla terminata 2-2 la ripresa non offre lo spettacolo visto nei primi quaranta minuti ma una gara nervosa e bloccata, nella quale gli episodi dubbi e interpretati in malo modo dal direttore di...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con