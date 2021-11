Bresso-Vis Nova: Bosco e Fusco regalano i primi tre punti della stagione ai neroverdi

Prima gioia in campionato per la Vis Nova di Angelo Mastropasqua, alla sua seconda panchina in stagione; altro risultato utile dopo il pareggio di Manara e prima gara in cui i suoi ragazzi segnano più di un gol in questo campionato. Sul ghiacciato campo di Bresso il match fatica ad essere particolarmente fluido nei primi minuti, ma si accende al 10' con il vantaggio ospite. I padroni di casa provano a reagire, ma senza mai dare l'impressione di poter davvero fare male, ad eccezione degli ultimi dieci minuti di primo tempo. Nella ripresa è un monologo neroverde: gli ospiti dominano...

