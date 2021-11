Cit Turin - Bacigalupo: E' vittoria per i rossoverdi con la doppietta di Tommaso Tizzani

Entrano in campo con le idee chiare i ragazzi del Cit Turin che ce la mettono tutta per portare a casa il risultato anche quando rimangono con un uomo in meno, dopo l’espulsione di Gabriele Barbarossa nel primo quarto d’ora del secondo tempo. Partono subito forte, e su un eclatante errore di superficialità del portiere ospite Valerio Cocozza, ad approfittarne è la punta rossoverde Tommaso Tizzani che senza esitazione segna il primo gol della partita. Sottotono i ragazzi del Bacigalupo che comunque riescono a trovare il pareggio al 19’ con Matteo Ferrari; ma non basta la rete per rimetterli in...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con