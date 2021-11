Mirafiori-SG Derthona persa a entrambe: giustizia sì, sportiva no

La rissa sugli spalti Under 16 di via Geymonat è stato il caso della domenica sera. Il Giudice Sportivo ha deciso di assegnare la partita persa sia al Mirafiori che al Derthona, oltre che a un turno di campionato a porte chiuse. Una decisione, come abbiamo già spiegato sul giornale di questo lunedì, inspiegabile dal momento che a detta dei presenti la rissa è durata qualche minuto e sul campo non c'era alcun presupposto per sospendere la gara. A motivazione di ciò non viene citato un articolo o un comma del Codice Sportivo, ma viene richiamata soltanto la «responsabilità oggettiva di entrambe le società per i predetti comportamenti violenti e gravemente antisportivà». Punire chi sugli spalti dà vita a una rissa con tanto di una signora trasportata in ospedale non può che trovarci d'accordo: partite a porte chiuse (anche se ne è stata data solo una) e multe salate (neanche un euro in questo caso) che poi magari le rispettive società faranno pagare ai protagonisti dell'accaduto. Perché punire però i ragazzi che han disputato la loro regolare partita senza neanche un cartellino rosso? Una risposta si può leggere nel Comunicato di Asti dove in seguito alla rissa avvenuta sugli spalti di Real Cerrina-Olimpia Solero Quattordio si legge soltanto una multa di 50 euro alla società ospitante per «per comportamento gravemente offensivo e minaccioso durante tutta la gara, da parte dei propri sostenitori, nei confronti dell'arbitro, e per assenza di acqua calda nello spogliatoio arbitrale».

Ciò che poi stupisce del referto è la precisione di alcuni dettagli esterni al campo di gioco che un arbitro sprovvisto di superpoteri non può notare. Per esempio il sorgere della rissa: «...davano origine a una violenta rissa sulla tribuna, che vedeva coinvolti non solo tifosi ma anche genitori di entrambi gli schieramenti che si insultavano e poi si aggredivano fisicamente, fino a prendere per il collo un ragazzino presente sugli spalti che intonava cori contro gli avversari». Su questo concordano entrambe le campane nella ricostruzione dei fatti, ma la domanda sorge spontanea: se l'arbitro, che nel referto può scrivere solo ciò che vede direttamente, stava guardando una partita regolare come suo dovere, come fa ad aver individuato esattamente il momento iniziale della rissa? Detto questo, tutto può essere: dopo l'assistente col super udito che sente cori razzisti che nessun altro sente, ora anche l'arbitro con la super vista.