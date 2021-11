Regionali Unposted, la Caronnese di Fabio Brugnone un po' come a FIFA: esperimento riuscito, ora si plasmano i "closer"

Tutti almeno una volta nella vita abbiamo fatto una partita a FIFA, il più famoso videogioco di calcio del mondo. Si sceglie una squadra, si stabilisce un modulo e si schierano in campo i giocatori. È preferibile far scendere in campo fin da subito la formazione più forte possibile, ma ogni bravo giocatore sa che la vera chiave del successo è anche avere già pronta qualche bella sorpresa in panchina; infatti, nei minuti finali, nel caso in cui la partita fosse ancora aperta, risultano fondamentali le sostituzioni, perché l'ingresso in campo di forze fresche può veramente spaccare in due la...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con