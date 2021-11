Monregale-Pedona: il primo tempo va ai borgarini, nella ripresa i galletti ribaltano il punteggio trascinati da Dhari

Rimonta completata dalla Monregale, che, dopo essere passata in svantaggio per mano di Viale (aiutato da un intervento scomposto da parte di Martinego) a metà primo tempo, va a segno tre volte nel corso della ripresa, trascinata dai colpi di Dhari, Randazzo e del subentrato Aimone. In fase calante, dunque, nel corso degli 80' e non solo, il Pedona di Tregnaghi, che non trova la vittoria dalla quinta giornata (successo interno per 1-0 sull'Albese) e ha ottenuto solamente un punto nelle ultime quattro uscite, tanto da farsi scavalcare in classifica proprio dalla compagine allenata da Filippi e scivolare di conseguenza...

