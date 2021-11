RG Ticino-Ivrea: il mancino di Brizzi fa esultare gli orange per il sorpasso in classifica

A un minuto dalla fine spunta il sinistro di Brizzi e l'Ivrea opera il sorpasso. RG Ticino ko in casa per 3-2 dopo una partita veramente vibrante. La squadra di Rossi chiude la prima frazione in vantaggio 1-0 grazie alla rete di Altomonte e sul momento è addirittura capolista del girone. Nella ripresa l'allenatore verdegranata opera un cambio che togli i giusti equilibri alla squadra e passa dalle stelle alle stalle in poco tempo grazie al guizzo di Adragna ed al rigore del capitano orangeOsmani. Con altri cambi la RG Ticino riaggiusta la partita e trova il nuovo pareggio con...

