Seguro-Vogherese: Quinterio la riprende nel finale e salva Ansaldi, Urbano segna ad inizio ripresa e illude Albano

Partita emozionante, incerta e ricca di occasioni quella tra il Seguro e la Vogherese, conclusa con il risultato di 1-1 dopo ottanta minuti di battaglia. I padroni di casa, allenati da Luigi Albano, hanno tenuto per maggior tempo il pallino del gioco, ma, sono stati poco lucidi e freddi davanti alla porta avversaria. Gli ospiti, allenati da Luigi Ansaldi, sono stati più cinici in zona offensiva, facendo diventare pericolose quelle poche azioni avute. A passare in vantaggio è il Seguro grazie alla rete da vero rapinatore d'area di Francesco Urbano al 16' del secondo tempo. La Vogherese, d'altro canto, ha...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con