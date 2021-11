Venaria-Pdhae: Echinoppe apre le danze, Carretta chiude i conti sul finale

Arriva la terza vittoria di fila per la formazione di Paolo Petrucci, che batte 3-1 il Pdhae di Andrea Angeli, sorpasso Orange in classifica del Girone B che sale a 12 punti, gli ospiti inseguono con 11 punti. Dopo una fase di studio tra le due squadre durata 15 minuti, arrivano i primi gol, passano in vantaggio i padroni di casa con Echinoppe per poi esser raggiunti nel minuto seguente da Sbarra. Nella ripresa Echinoppe sigla la doppietta e allo scadere Carretta chiude i conti. Nel complesso il Venaria ci ha provato giocando tanto sulle due punte Echinoppe-Medelin, il Pdhae...

