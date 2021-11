La Sestese ha scelto il dopo Mattavelli: Thomas Bizzaro torna a sedere su una panchina del settore giovanile della società di Sesto Calende

Thomas Bizzaro torna ad occupare una panchina del settore giovanile della Sestese - da lui stesso guidato essendo il responsabile - e sederà su quella dell'Under 16, lasciata vacante dopo l'esonero di Massimo Mattavelli avvenuto domenica scorsa. La società di Sesto Calende ha optato per la più classica delle soluzioni interne, in vista della sfida contro la Lainatese - scontro diretto essendo el due società a pari punti (nove) in classifica. L'esonero dell'ex Gozzano e Fagnano è avvenuto dunque la sera della scorsa domenica, a seguito tuttavia di una vittoria larga e convincente dei classe 2006 sestesi (1-5) nella trasferta contro il Villa Cassano. Bizzaro eredita una squadra ttualmente al settimo posto in classifica, a pari punti - come detto - con la Lainatese. Il bilancio di queste prime sette giornate conta tre vittorie e quattro sconfitte, in attesa delle prossime sei giornate che porteranno alla fine del girone d'andata e dunque al giro di boa.

Soluzione interna. Volto storico della Sestese ed attualmente anche responsabile del settore giovanile, Bizzaro conosce bene la rosa dei classe 2006 ed ha tutte le carte in regola per tirare fuori il meglio dai giovani biancazzurri. Alla squadra non manca infatti il talento: da Manzetti - custode del centrocampo - a Mancini e Paulato, coppia difensiva ormai collaudata e che pian piano sta ingranando sempre di più. Per quanto riguarda il reparto offensivo, nella trasferta di Villa Cassano il centravanti Leone è tornato al gol mentre Cau - ancora a secco - sta giocando tanto per la squadra, collezionando ottime prestazioni alle quali manca solamente la ciliegina sulla torta, ovvero il gol.