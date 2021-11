Cedratese-Universal: Giannuzzi firma la fine di una rimonta pazzesca della squadra di Villani

Pareggio spettacolare tra Cedratese e Universal; una benedizione la cura Villani: per i ragazzi di Solaro è il secondo risultato utile consecutivo che li rilancia in classifica. I ragazzi di Pini vedono tre punti scomparire dalle proprie mani dopo aver terminato la prima frazione in vantaggio di tre gol. Ripresa di grinta e coraggio quella dell'Universal che pareggia le tre reti avversarie e sfiora anche il gol vittoria nel finale. La Cedratese stacca la spina nel secondo tempo e si fa rimontare in modo davvero clamoroso: Pini non lascia definitivamente la parte bassa della classifica in attesa delle partite delle...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con