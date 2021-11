Academy Brianza Olginatese-Virtus Ciserano Bergamo: la doppietta di Doumbia e la rete di Berzi fanno volare i rossoblù

La Virtus Ciserano Bergamo continua la propria marcia inarrestabile in vetta al girone C vincendo 3-2 il big match contro l’Academy Brianza Olginatese. Con questo successo la forma formazione di Busi firma la settima vittoria in otto gare disputate e allunga sulle principali rivali per il titolo: il Villa Valle (distante 5 punti, dopo il pareggio di ieri con il Ponte San Pietro), gli avversari odierni (spediti a -6) e la Cisanese (fermata sull'1-1 dal Mapello e, seppur con una partita da recuperare, finita a -7). A partire forte però sono i padroni di casa, che passano in vantaggio con...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con